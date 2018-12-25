Российские фильмы вновь побили рекорд по сборам с показателем 13,1 млрд рублей

Кассовые сборы российских фильмов за неделю до окончания 2018 года составили 13,1 млрд рублей. Таким образом российская киноиндустрия побила собственный рекорд.

Кроме того, был побит и рекорд по посещаемости картин российского производства, сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов (ЕАИС). На 24 декабря количество зрителей превысило 55 млн человек.

Эти результаты обновили рекорды 2017 года (13 млрд рублей сборов и 54,7 млн зрителей).

В фонде добавили, что интерес зрителей к отечественным фильмам позволил избежать значительного падения объема кинопроката: сборы и посещаемость зарубежных картин снизились на 10%. А соответствующие показатели российского кино показали рост на 4,7%.