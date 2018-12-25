Основатель «Пятерочки» подал в суд на бывшего партнера

Основатель «Пятерочки» и владелец сети «Верный» Андрей Рогачев подал иск в Высокий суд Лондона на своего бывшего партнера, владельца компании Gremm Group Михаила Горяинова.

Иск связан с их совместным бизнесом по управлению рынками в Москве и подан в лондонский суд, так как акционерное соглашение предусматривает решение споров в этой юрисдикции. Спор, по словам бизнесмена, касается Усачевского рынка и здания на Волгоградском проспекте, а также неисполнения Горяиновым акционерного соглашения.

21 декабря суд в рамках иска выпустил постановление, которым запретил Горяинову совершать сделки с имуществом стоимостью 9 млн фунтов (около 777 млн рублей, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group замедлит рост сети в 2019 году.



По словам финансового директора группы Светланы Демяшкевич, в 2019 году компания откроет около 2000 «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей». Это на 500 точек меньше, чем в этом году.