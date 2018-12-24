Рыбопромышленникам грозят убытки в размере 150 млн рублей из-за задержки указа о распределении квот

Из-за задержки издания приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям до последней декады декабря компании могут получить убытки в размере 150 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант», задержка произошла впервые за 10 лет. Во всероссийской ассоциации рыбопромышленников ВАРПЭ отмечают, что даже если предприятия успеют получить разрешения на вылов в этом году, для доставки документов на отдаленные суда может потребоваться авиация.

По подсчетам ассоциации, простой двух судов в ожидании доставки разрешений из порта Петропавловск-Камчатский до района промысла за неделю грозит рыбакам убытками почти в 16 млн рублей. Сумма в 150 млн рублей может образоваться с учетом общего размера флота.

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