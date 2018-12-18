Правительство изучит жалобы транспортных компаний на подорожание топлива

Правительство поручило изучить жалобы транспортных компаний на подорожание топлива, а также проверить заявления о возможном росте цен на товары.



«Мы слышим это, мы анализируем это. У нас рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов, но сегодня поставлена задача федеральным органам исполнительной власти проанализировать, чтобы все эти угрозы были не голословны, а основаны на конкретных фактах»,— сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он отметил, что подобные угрозы чаще всего звучат в качестве оправдания, пишет «РИА Новости».

Ранее Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о возможном росте цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Так, затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, при этом только в ноябре эти расходы выросли примерно на 30%.