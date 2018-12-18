Компании предупредили Медведева о возможном росте цен на повседневные товары

Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о возможном росте цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний.



Так, затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, при этом только в ноябре эти расходы выросли примерно на 30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо компаний Медведеву.

Отмечается, что стоимость транспортных услуг может возрасти как минимум на 10%, что скажется на розничных ценах на товары. Ассоциации просят Медведева поручить провести встречу с представителями топливных компаний, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные условия сотрудничества.

Обращение к главе правительства подписали в том числе руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза» и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

Ранее независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо.