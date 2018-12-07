СМИ: украденные из банковской ячейки ценности почти невозможно вернуть

За последнее время участились случаи хищений из анонимных банковских ячеек. Возмещать такие пропажи должны банки, однако доказать пропажу крупной суммы денег или ценностей сложно.

Арендой анонимной ячейки чаще всего пользуются люди, желающие скрыть нелегальный доход, передает News.ru со ссылкой на источники. Издание отмечает, что зачастую ценности из ячеек крадут сотрудники банков. Однако доказать это практически невозможно.

Эксперты посоветовали проводить опись, перед тем как оставить деньги или ценности в ячейке. Это поможет вам доказать факт их наличия в сейфе.