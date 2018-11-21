«Ак Барс» Банк не стал наказывать виновных в информационных атаках

«Ак Барс» Банк нашел виновных в рассылке информации по соцсетям о закрытии банка. Об этом сообщил председатель совета директоров банка Валерий Сорокин на пресс-конференции.

«Пытаться кого-то преследовать — это лишний пиар делать тому, кто это затеял», — сказал он, не исключив, что атаки могут повторяться.

Сорокин отметил, что, согласно предположениям, целями атак были экономический шантаж и нечестная конкуренция.

Напомним, что информационные атаки произошли в конце 2016-го и начале 2017 года.