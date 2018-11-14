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«Единая Россия» приостановила членство в партии Динара Хадиуллина из-за стрельбы под Казанью

14:51, 14.11.2018

Казанский политсовет партии «Единая Россия» на заседании 13 ноября приостановил членство Динара Хадиуллина в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Хадиуллин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия (ст.115, часть 2). Следственные действия МВД начало после стрельбы в поселке Малые Кабаны в октябре этого года.

Решение о приостановке членства в партии будет действовать до тех пор, пока с Хадиуллина не снимут обвинения. Если суд признает его виновным, членство в партии будет аннулировано, сообщается на сайте татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Ранее «Единая Россия» приостановила членство в партии мэра Нефтекамска Рашита Давлетова из-за возбужденного против него уголовного дела.

Происшествия Татарстан
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