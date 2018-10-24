Учебная ракета с военного самолета могла упасть в окрестностях уральской деревни

Фрагмент учебной ракеты, сброшенный с военного самолета, предположительно Су-24, упал в Еткульском районе Челябинской области, примерно в 2 километрах от села Копытово.



Ракета, по словам военных, случайно была сброшена мимо учебного полигона Сафакулево (Курганская область), сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Жертв и пострадавших нет», — заявил замначальника военно-следственного отдела по Челябинскому гарнизону Олег Хабин.

По словам местных жителей, в поле осталась воронка диаметром в 3 метра, на месте падения был взрыв и возник пожар. Военный прокурор заявил, что ущерба экологии нет.