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На популяризацию предпринимательства в России планируется выделить 8,5 млрд рублей

19:12, 19.10.2018
На популяризацию предпринимательства в России планируется выделить 8,5 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Почти 8,5 млрд рублей за шесть лет планируется выделить на реализацию федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

В рамках проекта планируется создать курсы для развития предпринимательских компетенций, в том числе для школьников, женщин, уволенных в запас военнослужащих, инвалидов, безработных, выпускников и воспитанников детских домов, передает RNS со ссылкой на паспорт нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для их обучения к 2024 году планируется подготовить не менее 3,9 тыс. тренеров, также за 6 лет предусмотрено обучение «основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности» не менее 450 тысяч человек из целевых групп.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего ежегодного послания заявил, что в республике необходимо развивать программы обучения предпринимательству.

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