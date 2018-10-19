На популяризацию предпринимательства в России планируется выделить 8,5 млрд рублей

Почти 8,5 млрд рублей за шесть лет планируется выделить на реализацию федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

В рамках проекта планируется создать курсы для развития предпринимательских компетенций, в том числе для школьников, женщин, уволенных в запас военнослужащих, инвалидов, безработных, выпускников и воспитанников детских домов, передает RNS со ссылкой на паспорт нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для их обучения к 2024 году планируется подготовить не менее 3,9 тыс. тренеров, также за 6 лет предусмотрено обучение «основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности» не менее 450 тысяч человек из целевых групп.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего ежегодного послания заявил, что в республике необходимо развивать программы обучения предпринимательству.