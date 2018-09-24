Предпринимательству надо учить со школьной скамьи — Минниханов
В Татарстане необходимо развивать программы обучения предпринимательству. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.
«Предпринимательству надо учить со школьной скамьи», — заявил президент РТ.
Осуществлять программы необходимо в рамках кружков и лабораторий. Кроме того, колледжам и вузам надо стремиться к тому, чтобы выпускные квалификационные работы были направлены на создание и развитие собственного бизнеса, отметил Минниханов.
«Продолжатся программы для предпринимателей, направленные на получение новых знаний и компетенций», — добавил президент.
Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие – всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».ОбществоВласть Татарстан
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