Ак Барс Банк примет участие в ежегодном форуме по системам искусственного интеллекта — RAIF 2018

Мероприятие состоится 23 октября в Москве. Ярослав Шуваев, руководитель направления R&D «Ак Барс Цифровые Технологии», выступит в рамках блока «Только кейсы: как увеличить прибыль с помощью AI и ML» и поделится опытом и бизнес-результатами внедрения разговорных интерфейсов (convercional interfaces) в клиентском сервисе.



Спикер расскажет, как дополненный искусственный интеллект улучшил клиентский опыт и оптимизировал работу контакт-центра банка. «Еще год назад мы заявляли чат-платформу на базе AI как некую инновацию. С ее помощью планировалось оптимизировать работу контакт-центра на 35%. Сегодня уровень автоматизации достиг 40%. При этом мы видим, что клиенты, которые пользуются нашими чатами, в среднем дольше задерживаются в банке. Такой формат удобен пользователю, поэтому большую часть функциональности мы переносим туда», — комментирует успехи своей команды Ярослав Шуваев.

На форуме также будут обсуждаться вопросы ценности промышленного интернета вещей и защиты бизнеса от киберугроз с помощью машинного обучения.

The Russian Artificial Intelligence Forum — мероприятие для владельцев, акционеров и топ-менеджеров компаний, на котором известные международные и российские эксперты рассказывают о практическом опыте использования технологий искусственного интеллекта для бизнеса. Задача форума — показать, как внедрение анализа данных и машинного обучения может быть использовано для повышения эффективности бизнеса.





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