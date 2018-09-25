Суд признал банк «Югра» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра».

В отношении кредитной организации открыли конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов, пишет RNS.

Напомним, что 28 июля 2017 года Банк России отозвал лицензию у «Югры» и назначил временную администрацию. Подробнее о крахе банка читайте в материале «Реального времени».