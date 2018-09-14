Суд рассмотрит иск госфонда Башкирии к ФК «Уралсиб» на 6 млрд в ноябре

Арбитражный суд Москвы назначил предварительное заседание по иску АО «Региональный фонд» (правительственный фонд Башкирии) о взыскании с АО «Финансовая корпорация «Уралсиб» 6 млрд рублей. Заседание пройдет 8 ноября.

Третьими лицами по иску привлечены Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и банк «Уралсиб», следует из материалов дела.

Такая же сумма фигурировала в сделке между фондом и банком «Уралсиб», заключенной в ноябре 2008 года, отмечает «Интерфакс». По условиям договора, фонд разместил в банке 10-летний субординированный депозит под 13,2% годовых с целью увеличения резервов кредитной организации. Позднее срок размещения средств был продлен до 31 декабря 2019 года.

ФК «Уралсиб» была акционером одноименного банка с 2008 года. Председатель совета директоров корпорации Николай Цветков являлся ключевым совладельцем кредитной организации до 4 ноября 2015 года, когда ЦБ РФ объявил о ее санации.

После инвестором стал бизнесмен и экс-чиновник Владимир Коган, который приобрел 82% акций кредитной организации. Цветков сохранил миноритарный пакет.