Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье

В Забайкалье несколько человек пытались напасть на воинский эшелон, часовой застрелил одного из них. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Инцидент произошел в ночь на 27 августа на станции Петровский завод.

«На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», — цитирует сообщение пресс-службы "РИА Новости".

Источник агенства в администрации Петровск-Забайкальского район сообщил, что в результате происшествия трое местных жителей ранены.



Собеседник пояснил, что в привокзальном кафе у них произошел конфликт с военными. В результате один из гражданских напал на солдат с холодным оружием. Затем местные жители побежали за солдатами к эшелону.