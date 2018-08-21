Рабочую группу по пенсионному законопроекту возглавит зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева

По итогам слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства будет создана рабочая группа, которую возглавит заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества с тем, чтобы еще раз к этому вернуться, может быть, не единожды, чтобы качественно повысить законопроект» — рассказал председатель Госдумы РФ.

В состав рабочей группы предлагается включить представителей Правительства, профсоюзных организаций и представителей делового сообщества, Общественной палаты, экспертов ВШЭ, РАНХиГС, профильных комитетов, фракций ГД, представителя Совета Федерации и Счетной палаты.

Тимофеева предложила провести первое заседание рабочей группы в период с 30 августа по 2 сентября.

«Реальное время» вело прямую трансляцию обсуждения.

