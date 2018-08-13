Пять компаний пострадали по делу братьев Магомедовых — Следком

По уголовному делу против совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда признаны потерпевшими пять компаний. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщила следователь.



Пострадавшими назвали государственное Региональное управление заказчика капитального строительства Калининградской области, Федеральная сетевая компания, «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Единая группа заказчика и Объединенная зерновая компания, передают «Ведомости».

По словам следователя, уголовное производство в отношении Магомедовых объединяет 12 дел, в том числе о хищениях по контрактам, о махинациях при поставке оборудования и эпизод незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Ранее суд продлил бизнесменам арест до 5 ноября.

