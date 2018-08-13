АКИБАНК отчитался о прибыли в 18,5 млн рублей во II квартале 2018 года

АКИБАНК опубликовал квартальный отчет на сайте раскрытия информации. Согласно документу, во втором квартале 2018 года банк заработал чистой прибыли 18,5 млн рублей.

Капитал банка вырос на 30,1 млн рублей и составил 4,8 млрд рублей. При этом, в первом квартале 2018-го этот показатель вырос на 19,3 млн рублей. Основным источником роста стала заработанная чистая прибыль.

Отмечается, что основными факторами стало получение положительной процентной маржи, комиссионных доходов, доходов от операций с иностранной валютой и операций с ценными бумагами.

Ранее сообщалось, что АКИБАНК отказался от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.