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АКИБАНК отчитался о прибыли в 18,5 млн рублей во II квартале 2018 года

13:23, 13.08.2018

АКИБАНК опубликовал квартальный отчет на сайте раскрытия информации. Согласно документу, во втором квартале 2018 года банк заработал чистой прибыли 18,5 млн рублей.

Капитал банка вырос на 30,1 млн рублей и составил 4,8 млрд рублей. При этом, в первом квартале 2018-го этот показатель вырос на 19,3 млн рублей. Основным источником роста стала заработанная чистая прибыль.

Отмечается, что основными факторами стало получение положительной процентной маржи, комиссионных доходов, доходов от операций с иностранной валютой и операций с ценными бумагами.

Ранее сообщалось, что АКИБАНК отказался от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.

ЭкономикаБанки Татарстан
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