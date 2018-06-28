АКИБАНК не выплатит дивиденды за 2017 год

ПАО «АКИБАНК» отказалось от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.



Такое решение было принято наблюдательным советом эмитента на собрании 28 июня, говорится в сообщении центра раскрытия корпоративной информации.

Кроме того, на собрании председателем наблюдательного совета избрали Ильшата Фардиева и зампредседателя Гульсину Миннеханову.

Ранее сообщалось, что балансовая прибыль АКИБАНКа в первом квартале выросла в 1,5 раза.