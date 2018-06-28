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АКИБАНК не выплатит дивиденды за 2017 год

17:13, 28.06.2018

ПАО «АКИБАНК» отказалось от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.

Такое решение было принято наблюдательным советом эмитента на собрании 28 июня, говорится в сообщении центра раскрытия корпоративной информации.

Кроме того, на собрании председателем наблюдательного совета избрали Ильшата Фардиева и зампредседателя Гульсину Миннеханову.

Ранее сообщалось, что балансовая прибыль АКИБАНКа в первом квартале выросла в 1,5 раза.

ЭкономикаБанки Татарстан
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