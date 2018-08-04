В Дании оштрафовали женщину за ношение никаба

С 1 августа в Дании вступил в силу закон, запрещающий носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо. В торговом центре города Хольстром недалеко от Копенгагена полиция впервые оштрафовала женщину за ношение никаба.

Посетительница торгового центра вступила в конфликт с женщиной, одетой в никаб, и сорвала убор с ее лица, передает «Интерфакс». К моменту приезда полицейских правонарушительница снова надела никаб.

Нарушительнице закона выписали штраф в размере 1000 датских крон ($165) и предложили снять никаб либо покинуть общественное место. 28-летняя правонарушительница выбрала второй вариант.

Ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.