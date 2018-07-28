Юнкер о поцелуе с Трампом: инициатива не исходила от меня

Президент США Дональд Трамп выложил фото поцелуя с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Глава европейского парламента пояснил, что инициатива исходила от американского лидера.



«В отличие от моего обычного поведения, инициатива не исходила от меня. Я также не знал, что фотограф был в Овальном кабинете. Но это на самом деле подытожило атмосферу момента. Мистер Трамп опубликовал эту фотографию, а не меня», — приводит Tagesshau слова Юнкера.

Трамп сопроводил снимок подписью: «Очевидно, что Европейский союз в лице Юнкера и Соединенные Штаты, которые представляю я, по-настоящему любят друг друга».

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.