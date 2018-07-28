Новости происшествий

22:37 МСК
Новости раздела
Происшествия

Юнкер о поцелуе с Трампом: инициатива не исходила от меня

21:02, 28.07.2018
Юнкер о поцелуе с Трампом: инициатива не исходила от меня
Фото: скриншот twitter.com

Президент США Дональд Трамп выложил фото поцелуя с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Глава европейского парламента пояснил, что инициатива исходила от американского лидера.

«В отличие от моего обычного поведения, инициатива не исходила от меня. Я также не знал, что фотограф был в Овальном кабинете. Но это на самом деле подытожило атмосферу момента. Мистер Трамп опубликовал эту фотографию, а не меня», — приводит Tagesshau слова Юнкера.

Трамп сопроводил снимок подписью: «Очевидно, что Европейский союз в лице Юнкера и Соединенные Штаты, которые представляю я, по-настоящему любят друг друга».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты