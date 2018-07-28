В ДТП с автобусом удмуртского ансамбля пострадали 20 человек

Сегодня возле Домодедово перевернулся автобус, перевозивший удмуртский ансамбль народной песни, музыки и танца «Танок». Количество пострадавших достигло 20 человек.

По данным Минздрава Московской области, семеро пострадавших были доставлены в травматологический центр Подольска. Остальные поступили в больницу Домодедово, передает «Интерфакс».

В главке МЧС по Удмуртии рассказали, что артисты ансамбля возвращались с гастролей из Италии.

Напомним, что ранее сообщалось о 16 пострадавших. Всего в автобусе находились 27 пассажиров и два водителя.