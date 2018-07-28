Новости происшествий

22:37 МСК
Новости раздела
Происшествия

В ДТП с автобусом удмуртского ансамбля пострадали 20 человек

20:34, 28.07.2018

Сегодня возле Домодедово перевернулся автобус, перевозивший удмуртский ансамбль народной песни, музыки и танца «Танок». Количество пострадавших достигло 20 человек.

По данным Минздрава Московской области, семеро пострадавших были доставлены в травматологический центр Подольска. Остальные поступили в больницу Домодедово, передает «Интерфакс».

В главке МЧС по Удмуртии рассказали, что артисты ансамбля возвращались с гастролей из Италии.

Напомним, что ранее сообщалось о 16 пострадавших. Всего в автобусе находились 27 пассажиров и два водителя.

Происшествия Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты