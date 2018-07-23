Число пострадавших при столкновении вахтовых автобусов под Уфой выросло до девяти человек

Минздрав Башкирии уточнил данные по количеству пострадавших при столкновении двух вахтовых автобусов под Уфой. Помощь медиков понадобилась девятерым.

«По уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобусов. Один из них госпитализирован, остальные будут получать лечение амбулаторно», — приводит «РИА Новости» слова представителя министерства.

Напомним, что сегодня утром на Бирском тракте при выезде из Уфы столкнулись два вахтовых автобуса. Первоначально сообщалось о семи пострадавших. По предварительным данным, в аварии мог быть виновен водитель Iveco, который «набрал большую скорость и «догнал» НефАЗ».