Задержание Бутиной в США является нарушением прав человека — СПЧ

Задержание российской гражданки Марии Бутиной в США, а также действия американских властей являются «очевидным нарушением прав человека». Об этом сообщил глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов.



«Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации «Право на оружие», занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — говорится в сообщении главы СПЧ Михаила Федотова.

Напомним, россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина была незарегистрированным иноагентом.

19 июля суд оставил ее под стражей до следующего заседания. Оно состоится 24 июля.