Украинец, убивший казанского нумизмата, причастен к убийству пенсионерки в 2015 году — МВД

Гражданин Украины, который обвиняется в убийстве казанского нумизмата Евгения Тарасова, причастен к аналогичному преступлению, совершенному в 2015 году.



«Продолжая работать над раскрытием этого преступления, сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан пришли к выводу, что способ его совершения схож с убийством в сентябре 2015 года казанской пенсионерки, проживавшей на улице Курская», — сообщили в ведомстве. Женщина была убита в своей квартире, после из нее было похищено 50 тыс. рублей.

После проведения ряда экспертиз выяснилось, что самодельные пули, обнаруженные в обоих случаях убийств, изготовлены из сплава металла одной марки, имеют одинаковую массу, все они были начинены идентичным составом смеси порохов, причем одним из них был порох никогда не производившийся в России. Эта же пороховая смесь была обнаружена и в патронах, изъятых по месту жительства задержанных по подозрению в убийстве нумизмата.

«Параллельно с этим была получена информация, что старший из задержанных по делу нумизмата, готовился к преступлению в 2015 году. Он знал о том, что женщина живет одна, имеет доход от сдачи внаем жилья, а значит, располагает накоплениями. Тогда, имея ключи от квартиры пенсионерки, доставшиеся ему от одного из ее квартирантов, он шел в ее квартиру с целью убийства и хищения ее имущества», — подчеркнули в МВД.

В настоящее время по факту убийства пенсионерки в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Разбой»,«Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов».



Напомним, что в декабре 2017 года произошло убийство казанского коллекционера-нумизмата Евгения Тарасова. В преступлении подозревают граждан Украины Юрия Гаврилюка и его сына Кирилла. Они оба были задержаны 21 января, однако вину не признали.