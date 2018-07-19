АС РТ признал недействительными сделки «Интехбанка» на более чем 20 миллионов рублей
Арбитражный суд Татарстана признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на 20,3 млн рублей.
Согласно сообщению АСВ, АС РТ полностью признал недействительными две:
- снятие денег ООО «Никса» на сумму 14,4 млн рублей 20 и 21 декабря 2016 года;
- списание денег ООО «Бар» в общем размере 2,8 млн рублей 20 и 21 декабря 2016 года.
АС РТ частично признал недействительной сделку ООО «Квазар» по списанию 3 млн рублей 14 и 15 декабря. При этом АСВ пыталось оспорить сделки с компанией на 5,9 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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