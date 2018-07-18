Посольство РФ в США будет отстаивать права россиянки Бутиной

Посольство РФ в США добивается от американских властей предоставления консульского доступа к россиянке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне.

«До настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было. Посольство продолжит отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами», — цитирует российское диппредставительство ТАСС.

Напомним, по версии обвинения, Бутина могла быть использована властями РФ для участия в принятии решений в США. При этом адвокат россиянки заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты.