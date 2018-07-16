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Основателя и экс-владельца ретейлера «Связной» признали банкротом

16:12, 16.07.2018
Основателя и экс-владельца ретейлера «Связной» признали банкротом
Фото: ru.wikipedia.org / I, Lite

Арбитражный суд Калужской области признал банкротом основателя и бывшего владельца ретейлера «Связной» Максима Ноготкова банкротом. Соответствующее решение было вынесено 12 июля.

В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества до 12 января 2019 года.

Изначально заявление о банкротстве Ноготкова подала связанная с ретейлером Strafor Commercial Ltd. Компания требовала взыскать с него 7,21 млрд рублей. Позже в качестве заявителя к делу присоединилась кипрская Aklia Trading Limited, чьи требования неизвестны, пишет «Интерфакс».

Ранее компании «Связной» и «Мегафон» подписали соглашение об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть» (на 100% принадлежит «Мегафону»).

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