«Связной» и «Евросеть» создадут крупнейшую в мире сеть салонов связи

Компании «Связной» и «Мегафон» подписали соглашение об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть» (на 100% принадлежит «Мегафону»).

Объединенная компания «будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов (более 5 тыс.)», передают «Ведомости» со ссылкой на SLV и «Мегафон».

По условиям соглашения, подконтрольная «Мегафону» компания Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V. (владеет операционными компаниями группы «Евросеть») кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании «Связного».

Контролирующим акционером объединенной компании станет SLV. Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров в объединенной компании.

Другие условия сделки в сообщении не уточняются.



Ранее слияние салонов связи «Евросеть» и «Связной» в одну компанию одобрила Федеральная антимонопольная служба.