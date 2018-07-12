Основатель Papa John’s ушел из совета директоров из-за обвинений в расизме

Основатель и председатель совета директоров сети пиццерий Papa John`s International Inc. Джон Шнаттер ушел в отставку по собственному желанию из-за обвинений в расизме. Его преемника назначат в течение двух недель.

Как сообщает Forbes, в мае, во время корпоративной телеконференции, посвященной избежанию скандалов, Шнаттер использовал слово «ниггер»,

«Полковник Сандерс (основатель сети KFC, — прим. ред.) называл черных ниггерами»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что лицом сети пиццерий Papa John's стал хоккеист Александр Овечкин.