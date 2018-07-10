Из «Интер РАО» могут уйти два топ-менеджера — СМИ

«Интер РАО» в ближайшее время могут покинуть два топ-менеджера: член правления Ильнар Мирсияпов, а также гендиректор «Интер РАО — управление электрогенерацией» Тимур Липатов.

Липатов может возглавить компанию «Силовые машины» Алексея Мордашова, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 9 июля у него был последний день в должности гендиректора «Интер РАО — управление электрогенерацией», на время передачи дел он станет советником руководителя «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

В свою очередь гендиректором «Интер РАО — Управление электрогенерацией» станет советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев.

Новое место работы Мирсияпова не уточняется. Источники сообщают, что это может быть одно из федеральных ведомств.

Ранее сообщалось, что Мирсияпова переведут на взаимодействие с органами власти. Утверждалось, что кадровые перестановки каким-либо образом связаны с инцидентом с членом правления «Интер РАО» Кариной Цуркан.

Ранее ФСБ предъявило члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже.