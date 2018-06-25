В «Интер РАО» начались кадровые перестановки

В компании «Интер РАО» начались кадровые перестановки. Предполагается, что сменятся основные топ-менеджеры.

Член правления — руководитель блока стратегии и инвестиций «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов будет полностью переведен на взаимодействие с органами власти и оставит руководство блоком стратегии и инвестиций компании. На его место придет директор по стратегическому развитию «Интер РАО» Алексей Маслов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Все собеседники агентства отрицают, что кадровые перестановки каким-либо образом связаны с инцидентом с членом правления «Интер РАО» Кариной Цуркан.

Напомним, она была арестована по обвинению в шпионаже и подозревается в передаче Румынии схем поставки электричества в Крым и непризнанные республики Донбасса.