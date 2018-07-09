Власти Башкирии потратят на реализацию программы «Ты — предприниматель» почти 3 миллиона рублей

Власти Башкирии готовы потратить почти 3 млн рублей на мероприятия в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель». Республиканский центр волонтерского движения объявил девять соответствующих тендеров.

Все девять закупок производятся у единственного поставщика.

На проведение встреч с потенциальными участниками планируется потратить 710 тысяч рублей. На них планируется проводить собеседования и «краш-тесты».

На услуги наставников планируется потратить 200 тысяч рублей. На групповые консультации — 400 тысяч рублей, на индивидуальные еще 400 тысяч. Справочную консультацию участников оценили в 300 тысяч рублей, подготовку учебного материала — в 300 тысяч рублей. Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» обойдется властям республики в 350 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей планируется потратить на изготовление информационных плакатов. На мониторинг эффективности этих мероприятий уйдет еще 220 тысяч рублей.

Федеральная программа предполагает обучение навыкам ведения бизнеса физлиц до 30 лет.