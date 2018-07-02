ОП РФ запустила горячую линию для абитуриентов с инвалидностью

Общественная палата России открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью. На нее они могут сообщить о нарушениях их прав при подаче документов и при поступлении.

«Цель горячей линии — не только мониторинг нарушений прав инвалидов, оказание оперативной помощи абитуриентам в защите их интересов, но и системное решение проблем, с которыми они могут столкнуться», — цитирует пресс-службу палаты «РИА Новости».

Сейчас в вузах России есть 10-процентная квота на бюджетные места для поступления инвалидов. По этой квоте абитуриенты могут теперь подавать документы в пять вузов одновременно. Это право им дала Государственная дума РФ.