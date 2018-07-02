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Суд арестовал ульяновского депутата по делу о мошенничестве

21:54, 02.07.2018
Суд арестовал ульяновского депутата по делу о мошенничестве
Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы арестовал председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова по делу о мошенничестве.

Тихонова заключили под стражу до 27 августа. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе суда.

Ранее ФСБ провела обыски в Заксобрании Ульяновской области. В том числе обыскивали и кабинет Тихонова. Общественная палата рассказала, что о проблемах в госзакупках лекарств сообщали давно не только в организации, но и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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