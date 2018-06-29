Администрация Ижевска потратит на тросовые ограждения на улице Удмуртской 2 миллиона рублей

Власти Ижевска решили продлить тросовые ограждения на улице Удмуртской до перекрестка с улицей Холмогорова. Работы администрация оценивает в 2 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, предполагается также установить пешеходное удерживающее барьерное ограждение. Оно появится на перекрестке улиц Чугуевского и Красноармейской.

Работы должны быть завершены к 10 августа, следует из техзадания.

Заявки принимались с 18 по 28 июня. Итоги аукциона планируется подвести 2 июля.

В 2017 году тросовые ограждения на Удмуртской уже были установлены. Они покрыли 960 метров на участке от улицы Кирова до улицы 10 лет Октября.