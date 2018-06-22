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Экс-премьеру Франции и его супруге предъявили обвинения в хищении госсредств

14:24, 22.06.2018
Экс-премьеру Франции и его супруге предъявили обвинения в хищении госсредств
Фото: commons.wikimedia.org

Экс-премьеру Франции Франсуа Фийону и его супруге Пенелопе предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.

Как сообщает RT со ссылкой на BFMTV, полиция уже завершила расследование дела.

Напомним, скандал с ложным трудоустройством Пенелопы Фийон разгорелся в январе 2017 года. Тогда стало известно, что Франсуа Фийон, работая в парламенте, принял ее на работу в качестве своего помощника.

Происшествия
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