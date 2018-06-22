Экс-премьеру Франции и его супруге предъявили обвинения в хищении госсредств

Экс-премьеру Франции Франсуа Фийону и его супруге Пенелопе предъявлены обвинения в хищении государственных средств и в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.

Как сообщает RT со ссылкой на BFMTV, полиция уже завершила расследование дела.

Напомним, скандал с ложным трудоустройством Пенелопы Фийон разгорелся в январе 2017 года. Тогда стало известно, что Франсуа Фийон, работая в парламенте, принял ее на работу в качестве своего помощника.