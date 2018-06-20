В Казани за мошенничество осужден начальник службы безопасности компании Павла Сигала

Фото: Реальное время/ Максим Платонов

К 3,5 года колонии общего режима за мошенничество приговорил Вахитовский райсуд Казани 49-летнего Салвара Аскерова, бывшего начальника службы безопасности ООО «УК «Центр микрофинансирования». Как установил суд, хищения совершались, когда совладелец УК, вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал находился под арестом по делу о материнском капитале.



Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, суд счел доказанным, что в 2013—2014 годах обвиняемый решил похитить средства банкротящегося ООО «УК «Инвест» — дочерней компании УК «Центр микрофинансирования». Для этого он заключил с «Инвестом» фиктивные договоры займа на 1,5 млн рублей, а позже якобы переуступил право требования по займам аффилированным лицам. В результате, они вошли в число кредиторов и получили эти 1,5 млн рублей из конкурсной массы.

Вину в преступлении подсудимый не признал.

Приговор не вступил в силу — его оспорили Аскеров и его адвокаты, уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее под суд за хищения в самом «Центре микрофинансирования» пошли директор и совладелец УК Галина Сизова, а также начальник финансово-экономической службы компании Андрей Сабанцев. Ему вменяли вывод 16,9 млн, ей — присвоение 21 млн рублей. Оба вину отрицали.