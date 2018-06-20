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Castorama вновь откроет в Уфе гипермаркет

09:57, 20.06.2018
Castorama вновь откроет в Уфе гипермаркет
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

DIY-ритейлер Castorama планирует снова открыть гипермаркет в Уфе. Он начнет работать в столице Башкирии до конца 2018 года.

Компания приобрела в собственность здание, передает ufacitynews.ru. Таким образом ретейлер планирует избежать проблем с арендой, из-за которых в 2017 году уже закрылся уфимский магазин Castorama.

Напомним, что он проработал в столице Башкирии 7 лет.

В апреле этого года гипермаркет сети открылся и в Казани. Сеть специализируется на товарах сегмента DIY («Сделай сам»).

БизнесРозничная торговля Башкортостан
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