Castorama вновь откроет в Уфе гипермаркет
DIY-ритейлер Castorama планирует снова открыть гипермаркет в Уфе. Он начнет работать в столице Башкирии до конца 2018 года.
Компания приобрела в собственность здание, передает ufacitynews.ru. Таким образом ретейлер планирует избежать проблем с арендой, из-за которых в 2017 году уже закрылся уфимский магазин Castorama.
Напомним, что он проработал в столице Башкирии 7 лет.
В апреле этого года гипермаркет сети открылся и в Казани. Сеть специализируется на товарах сегмента DIY («Сделай сам»).БизнесРозничная торговля Башкортостан
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