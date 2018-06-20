Castorama вновь откроет в Уфе гипермаркет

DIY-ритейлер Castorama планирует снова открыть гипермаркет в Уфе. Он начнет работать в столице Башкирии до конца 2018 года.

Компания приобрела в собственность здание, передает ufacitynews.ru. Таким образом ретейлер планирует избежать проблем с арендой, из-за которых в 2017 году уже закрылся уфимский магазин Castorama.

Напомним, что он проработал в столице Башкирии 7 лет.

В апреле этого года гипермаркет сети открылся и в Казани. Сеть специализируется на товарах сегмента DIY («Сделай сам»).