В Казани суд приговорил совладельца «Стандартпромстроя» к пяти годам колонии за аферу с дольщиками

Фото: скриншот видео МВД по РТ

Вахитовский районный суд Казани назначил гендиректору и соучредителю ООО «СтандартПромСтрой» Артему Макарову пять лет колонии общего режима за аферу с деньгами дольщиков и переводом сельхозземель под жилую застройку.

В пресс-службе райсуда сообщили, что Макаров свою вину он признал частично. Он не стал отрицать, что привлекал деньги граждан не имея разрешения на строительство дома, передает "Коммерсант".



В деле фигурирует 18 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба превысила 6,6 млн рублей.



Напомним, что Артема Макарова задержали 20 марта 2017 года. По версии следствия, Макаров, не имея разрешения на строительство и не ведя его, занимался в 2015—2016 годах рекламой проектов ЖК «Ново-Казань» и «Вишневый парк», брал предоплату по предварительным договорам купли-продажи.