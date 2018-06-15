Арбитраж РТ восстановил долг «Казанского МЭЗ» перед «Татфондбанком» в размере 1,45 млрд рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки между АО «Казанский МЭЗ» и ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Агенства по страхованию вкладов, речь идет о банковских операциях, совершенных 6, 12 и 14 декабря 2016 года по списанию со счета компании, открытого в банке, указанной суммы в счет погашения задолженности по кредитному договору.

Суд восстановил обязательства «Казанского МЭЗ» перед ТФБ по кредитному договору в размере 1,4 млрд рублей и восстановил задолженность банка перед компанией в указанном размере.

Ранее сообщалось, что «Алтынбанк» выиграл суд с АСВ по операциям с «Татфондбанком» на 145 млн рублей.