В Челябинске местный житель устроил стрельбу возле школы и ранил одного ребенка

Сегодня рядом с гимназией № 63 в Челябинске местный житель обстрелял из пневматики двоих детей. Один из них получил ранения.



По информации 74.ru, стрельбу устроил 41-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Источник издания сообщил, что челябинец начал стрелять из-за того, что дети прыгали по его гаражу.

Один из детей получил ранения щеки, ноги и плеча. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали мальчику первую помощь, госпитализация не потребовалась.



Стрелок задержан полицией, проводится разбирательство.



Напомним, что в начале мая неизвестный в Нижнем Новгороде открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов при проверке документов. Трое сотрудников получили ранения, стрелявший был ликвидирован.