ЦБ РФ признал существование «московского банковского кольца»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала существование «московского банковского кольца». По ее словам, организации, входящие в него, проводили операции «на десятки миллиардов рублей».

Первым о «московском банковском кольце», в который входили Бинбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк (МКБ), летом 2017 года заявил аналитик УК «Альфа-капитал».

В письме клиентам рекомендовалось избавляться от субординированных облигаций банков. Также говорилось о предстоящей санации. В итоге во всех банках кроме МКБ, ЦБ позже начал процедуру оздоровления, отмечают «Ведомости».



По словам Набиуллиной в кольцо также входили и пенсионные фонды, и «некоторые другие финансовые институты». Они проводили как закольцованные, так и двусторонние операции. Проблемы одного банка касались связанных с ним кредитных организаций, пояснила глава ЦБ.

«Мы поэтому и создали новый механизм санации»,— подчеркнула Набиуллина.

