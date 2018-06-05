Путин пообещал продолжить либерализацию законов в сфере бизнеса
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями австрийского бизнеса рассказал, что Россия продолжит последовательную работу по либерализации законодательства в сфере предпринимательства.
По его словам, страна будет работать над снижением административной и налоговой нагрузки на бизнес. Кроме того, власти будут способствовать совершенствованию финансово-кредитной и банковской системы.
«Со своей стороны будем и далее делать все необходимое для того, чтобы иностранный, в том числе и австрийский, бизнес чувствовал себя на российском рынке комфортно»,— цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что экономика России демонстрирует в целом позитивную динамику.
«По итогам прошлого года у нас положительный рост ВВП, скромный, но стабильный — 1,5 процента, потребительский спрос увеличился на 3,4 процента», — добавил Путин.
Ранее Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF, где прозвучали ответы на неудобные вопросы. «Реальное время» предлагает текст интервью вниманию своих читателей.ОбществоВласть
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