Путин пообещал продолжить либерализацию законов в сфере бизнеса

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями австрийского бизнеса рассказал, что Россия продолжит последовательную работу по либерализации законодательства в сфере предпринимательства.

По его словам, страна будет работать над снижением административной и налоговой нагрузки на бизнес. Кроме того, власти будут способствовать совершенствованию финансово-кредитной и банковской системы.

«Со своей стороны будем и далее делать все необходимое для того, чтобы иностранный, в том числе и австрийский, бизнес чувствовал себя на российском рынке комфортно»,— цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что экономика России демонстрирует в целом позитивную динамику.

«По итогам прошлого года у нас положительный рост ВВП, скромный, но стабильный — 1,5 процента, потребительский спрос увеличился на 3,4 процента», — добавил Путин.



Ранее Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании ORF, где прозвучали ответы на неудобные вопросы. «Реальное время» предлагает текст интервью вниманию своих читателей.