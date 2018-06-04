Ущерб от сорванного ураганом купола академии тенниса составил около 1 миллиона рублей

Ущерб от сорванного купола в академии тенниса Шамиля Тарпищева составил более одного миллиона рублей.

При общей площади купола в 3 тыс. кв. метров разрыв произошел на площади более 200 кв. метров. Помимо этого ветер повредил 11 прожекторов, передает корреспондент «Реального времени» со слов главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова.

Напомним, 30 мая не только Татарстан, но и большая часть Поволжья, а также центральная часть России оказались во власти сильного шторма. Почти в каждом втором регионе ветер, местами до 27 м/с, сорвал кровли со зданий, выкорчевал с корнем деревья, повредил автомобили, обесточил села и районы, оставив десятки тысяч людей без света. Подробнее — в материале «Реального времени».