Арбитраж признал банкротом уфимский «Региондорстрой»
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимское ООО «Региондорстрой». Решение вынесено 30 мая.
Согласно сообщению из реестра сведений о банкротствах, конкурсным управляющим назначен Алексей Талалов.
Конкурсное производство вводится на 6 месяцев.
Компания «Региондорстрой» зарегистрирована в Уфе в 2001 году. Уставной капитал составляет 100 тысяч рублей. В 2016 году она выиграла тендер на строительство второго пускового комплекса трассы Бураево–Старобалтачево–Куеда, предложив выполнить работы за 910 млн рублей.Бизнес Башкортостан
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