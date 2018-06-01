Новости бизнеса

17:55 МСК
Новости раздела
Бизнес

Арбитраж признал банкротом уфимский «Региондорстрой»

16:22, 01.06.2018
Арбитраж признал банкротом уфимский «Региондорстрой»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимское ООО «Региондорстрой». Решение вынесено 30 мая.

Согласно сообщению из реестра сведений о банкротствах, конкурсным управляющим назначен Алексей Талалов.

Конкурсное производство вводится на 6 месяцев.

Компания «Региондорстрой» зарегистрирована в Уфе в 2001 году. Уставной капитал составляет 100 тысяч рублей. В 2016 году она выиграла тендер на строительство второго пускового комплекса трассы Бураево–Старобалтачево–Куеда, предложив выполнить работы за 910 млн рублей.

Бизнес Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем