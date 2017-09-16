Росреестр
Общая информация
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ - территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сокращенное наименование , осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, наименований географических объектов, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства РФ), а также функции государственного геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, государственного метрологического надзора в области геодезической и картографической деятельности на территории Республики Татарстан.
Руководитель в РТ - Зяббаров Азат Галимзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 74
- Телефон: (843) 255-25-66
- Email: 16_upr@rosreestr.ru
- Сайт: www.rosreestr.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2017