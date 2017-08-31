ГКУ «Главтатдортранс»
Общая информация
ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» было создано в 2011 году. Является некоммерческой организацией государственного казенного учреждения.
Предметом деятельности Управления является осуществление государственных функций в сфере проектирования, строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и содержания объектов дорожно-транспортного комплекса, исполняет функции государственного заказчика, заказчика-застройщика, финансируемых за счет государственных капитальных вложений бюджетов всех уровней.
Дорожно-транспортный комплекс включает в себя гражданскую авиацию, внутренний водный, автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), промышленный, железнодорожный, трубопроводный транспорт и дорожное хозяйство.
Руководитель - Данилов Эдуард Юрьевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75
- Телефон: (843) 221-84-00
- Email: GTDT@tatar.ru
- Сайт: http://dorogi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017