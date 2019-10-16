«Дракон» в Качаловском: не сказка, а антиутопия

Александр Славутский попытался показать: в каждом из нас живут и Дракон, и Ланцелот, и Бургомистр

Фото: Максим Платонов

Свою новую постановку худрук Качаловского театра определяет как «фантастическую историю с музыкой». Пьеса Шварца в прочтении Славутского — вовсе не сказка. Это скорее философская притча, антиутопия, в каждом персонаже которой зритель может при большом желании увидеть себя.

Время рыцарей кончилось, настало время колбасы

В прочтении Александра Славутского пьеса Шварца почти полностью избавляется от сказочности: режиссер делает другую историю, изменяя даже ее финал. Здесь Ланцелот не только с самого начала смотрится лишним человеком, которому совершенно нет места в размеренной обывательской действительности: места ему не находится и в конце. Ланцелот Шварца получает возможность изменить мир, Славутский же ему в этом отказывает, оставляя людей в их теплом, сытом и предсказуемом покое. После предпремьерного показа режиссер пояснил свою точку зрения:

«Я изменил финал, потому что делал спектакль про себя. Я — и Ланцелот, и Бургомистр, и Дракон, и народ. Это все во мне, и мы все так живем. Хочу ли я так жить? Наверное, нет. Но это так. Хочу ли я жить в другой стране? Нет, меня абсолютно устраивает моя страна, и я буду здесь жить, пусть она не идеальна. Все, что мы видели — это, в общем-то, про нас. Все же живут хорошо сегодня: посмотрите, сколько на улицах машин, сколько колбасы в магазине! Все счастливы, все хотят, чтобы не трогали их душу. В этом вся сложность. И в этом я себя от остальных не отделяю».

Спектакль, вроде бы, выглядит вполне классично. Обозначен конфликт, есть и отрицательные герои, которые поступают низко, и могущественный антагонист, перекраивающий человеческие души. И вот он — положительный рыцарь, который сейчас все исправит и всех вернет к светлым идеалам. Но не возвращает — и это неожиданно. Никого спасать не нужно, всем и без этого хорошо. Ланцелот со своим вмешательством в вековые устои неудобен абсолютно всем — и вынужден просто уйти, вместо того, чтобы начать перековывать людские души в светлые доспехи. Рыцари больше не нужны — люди желают предсказуемого уюта и даже не против заплатить за это одной девушкой в год. В конце концов, потом можно заесть горе траурными булочками. Сам режиссер называет получившуюся пьесу антиутопией — пожалуй, так оно и есть.

Дракон в исполнении Марата Голубева действительно обаятельный, хоть и несколько карикатурный: сценический образ полностью списан с Карла Лагерфельда

В каждом из нас сидит Дракон

И не только Дракон. Пожалуй, весь списочный состав героев легко можно примерить к собственной натуре. Излишне справедливый Ланцелот, желающий здесь и сейчас причинить добро. Хитрый и умный Бургомистр с его жаждой власти. Неприятный коллаборационист Генрих с его постоянным поиском теплого местечка. Город, мечтающий жить спокойно и предсказуемо. И, наконец, Дракон, который верит в собственное бессмертие, построил свою жизнь удобно и (казалось бы) безопасно. По Шварцу, Дракона надо убить в каждом из горожан. По Славутскому, Дракон имеет не меньшее право на существование, чем тот же Ланцелот:

«Мне и его жалко. Вот он жил-жил 400 лет, думал, что вечен и бессмертен. Обосновался здесь, и так хорошо ему. И вдруг кто-то приходит! Это как со мной: кричат же некоторые, что Славутский старый, ему 100 лет, гнать его пора. Ну обидно же. И Дракону обидно: отдать столько лет городу этому, все в нем счастливы, все сытые и красивые, им хорошо — вон даже озеро вскипятил для них. Это же про нас Шварц написал! И я тоже Дракон».

Дракон в исполнении Марата Голубева действительно обаятельный, хоть и несколько карикатурный: сценический образ полностью списан с Карла Лагерфельда, вплоть до очков и парика с длинными белыми волосами. Александр Славутский объясняет, что это абсолютно намеренная аллюзия: нужно было, «чтобы по сцене ходила такая старая перечница», яркий харизматик «непонятной ориентации», не человек — рептилия. Голубев очень убедителен: веришь и в его ярость (не очень опасную), и в недоумение при виде незваного рыцаря, и в старческую иронию четырехсотлетнего существа.

Ланцелот (Павел Лазарев) выглядит слегка картонно — оно и понятно, этот герой и у Шварца не отличается большой реалистичностью

Бургомистр против Ланцелота: эффективный менеджер против обреченного идеалиста

А вот Ланцелот (Павел Лазарев) выглядит слегка картонно — оно и понятно, этот герой и у Шварца не отличается большой реалистичностью. Качества его Славутский находит и в себе:

«Я всю жизнь пытаюсь быть Ланцелотом: ставлю спектакль, а это, может, никому и не надо. На себе все тащу, ругаюсь, топаю ногами, потому что ведь пока не наорешь — никто не пойдет и не совершит поступка. Ланцелот, конечно, положительный герой, с моей точки зрения: я же вот тоже прихожу всегда со своим уставом в чужой монастырь».

Образ Ланцелота плосковат и у самого Шварца— возможно, потому что он весь — неправда. Один человек не может прийти и спасти мир. Но рыцарь и сам не верит в успех своей затеи: в видении Славутского это трагическая фигура, над которой витает ореол обреченности. Его трижды смертельно ранили те, кого он пытался спасти: это даже не приговор — скорее диагноз. Правда, ни обреченности, ни маниакальной страсти спасать страждущих в игре Лазарева пока не наблюдается: скорее, видится юношеское упрямство: «А я вот возьму и убью дракона. Возьму и спасу всех от всех». И даже логичным выглядит то, что в итоге он вынужден удалиться: дракона убил, но никого ни в чем не убедил. Зато увел за собой девушку, послушность и добродетельность которой с самого начала ставится под сомнение агрессивной игрой Славяны Кощеевой. Громкая, даже слегка истеричная Эльза, в которой нет ни капли нежности, может удивить неподготовленного зрителя.

Громкая, даже слегка истеричная Эльза, в которой нет ни капли нежности, может удивить неподготовленного зрителя

Зато Бургомистр (Илья Славутский) выглядит правдивее некуда на сцене Качаловского. Если у Шварца он комичный, жадный и глупый, то у Славутского он умен и прозорлив, хоть и неприятен — и понимает человеческую натуру лучше, чем все остальные, вместе взятые (и использует это исключительно в своих, достаточно мелких и прозаичных целях). Градоначальник, знающий, как сделать праздник из несвободы, как завести толпу одним словом, как выдать за победу даже убедительный провал, Бургомистр просит Ланцелота плюнуть на горожан и оставить их как есть. И невольно думаешь, что и его частичка есть в твоей душе: коллаборационизм, приспособленчество, желание власти и богатства — кто такого никогда не чувствовал и не пытался претворить в жизнь, пусть первым кинет в него камень. Славутский комментирует:

«Когда я сам Бургомистр? Когда мне надо чего-нибудь для своего театра добиться. Я хочу, чтоб мой театр был хорошим, чтоб у людей были деньги и гастроли. Может Ланцелот добиться гастролей в Дрездене? Да ни за что, он же разрушитель, по существу. А Бургомистр может, он умеет договариваться и убеждать».

«Я считаю, что все должно быть красиво»

Как и большинство последних постановок в Качаловском, «Дракон» наполнен музыкой в живом исполнении инструментальной группы, удивляет неожиданными костюмными решениями и обрамлен декорациями, несущими глубокий смысл. Зритель видит пространство города как бы за решеткой: так художники визуализировали атмосферу тотальной несвободы, в которой происходит все действие спектакля. Славутский рассказывает:

«Решетки — это красивая комфортабельная тюрьма. А как иначе? Мы же все в ней живем. Здесь в декорациях вы видите и телевизионные антенны, и машины по сцене ездят, и инвалидная коляска присутствует: это же современный спектакль. Это наша действительность».

Если у Шварца Бургомистр комичный, жадный и глупый, то у Славутского он умен и прозорлив, хоть и неприятен — и понимает человеческую натуру лучше, чем все остальные, вместе взятые

Текст Шварца перемежается стихами: Бургомистр поет строками Тютчева, Дракон — пронзительными словами Байрона, в уста Ланцелота вложены стихи Мирры Лохвицкой. Любитель лирики узнает в спектакле еще стихи Карамзина, Бернса и Георгия Иванова.

Костюмы для спектакля сконструировала Екатерина Борисова по мотивам коллекций Александра Маккуина: все герои одеты в черное и серое, единственным цветовым пятном на монохромной сцене становится Дракон, одетый в красное. В спектакле используются и видеопроекции: живое небо с движущимися облаками прорезает сеть молний, и на этом фоне происходит схватка Ланцелота с Драконом. Славутский объясняет, что стремился к зрелищности и яркости постановки:

«Брехт, Фриш и Дюренматт со своим «Надо развлекая — поучать, а поучая — развлекать» были правы. Я не люблю дидактики и занудства. Мы постарались сделать так, чтобы все выглядело убедительно. Меня всё критиковали за то, что мы — театр с колоннами, за то, что я видео никогда не использовал. Ну колонны колоннами, а видео я использовал — именно тогда, когда оно мне нужно стало. И я считаю, что всё должно быть красиво».

Грустная философия

Спектакль получился очень философским. Измененный финал заставляет задуматься едва ли не больше, чем оригинальный текст гениального Шварца. Кто мы? Что нам важнее — светлые идеалы или уют в обмен на чужую жертву? Нужна ли нам свобода как таковая и в чем она для нас выражается?

Вечные вопросы. Славутский задает их снова и снова — и вместе с фразами, написанными Шварцем, в полотно постановки шепотом вкрадываются разные варианты ответов. Всех героев находит в себе зритель, и ни в одном нет однозначной правды. В каждом из нас сидит дракон, и каждый решает для себя, надо ли его убивать.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов