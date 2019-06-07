Забыть Уильяма

В Казани показали «Макбета» Люка Персеваля

Фото: Максим Платонов

На сцене Качаловского театра продолжается международный фестиваль «Европа — Россия — Азия». После театра из Ганновера, показавшего инсценировку романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», казанской публике был представлен Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга со спектаклем Люка Персеваля «Макбет».

Фламандский диссидент

«Макбет» — первая постановка известного европейского режиссера Люка Персеваля в России. Впрочем, как часто бывает, имя Персеваля у многих российских театралов на слуху, а вот со знакомством с его работами дело обстоит похуже. В этом смысле фестиваль в театре Качалова выполняет еще и просветительскую функцию: «Вы много слышали о Персевале? Вот, посмотрите его спектакль».

Люк Персеваль — уроженец фламандской части Бельгии, в свое время создав с группой единомышленников труппу «Синий понедельник», он сотоварищи заслужил славу «фламандского театрального диссидента». Вспоминая эти времена, Персеваль говорил, что «зритель идет в театр не ради режиссера, а ради актеров. В этом заключается глубинное желание зрителя узнать самого себя в человеке на сцене, почувствовав связь с ним, сопереживая, пережить катарсис вместе с ним». Впрочем, похоже, что это убеждение Персеваль сохранил и по сию пору, заслуженно став европейской знаменитостью.

Катарсис в «Макбете», принадлежащем к «черному» периоду творчества Шекспира, возможно, часть зрителей и пережила, но только часть. Вообще «Макбет» — вещь весьма мистическая. Часто попытки его поставить оканчивались трагически. В России трагедию не ставили до середины позапрошлого века, одна из версии — из-за ключевой сцены цареубийства.

«Макбет» Персеваля лишен мистики. Он в большой степени условен и очень приземлен.

Сценография лаконична — практически темная сцена, от чего она кажется бездонно глубокой, которую перерезают металлические брусья в стиле хай-тек

«Пузырей земли» не будет

Начнем с парадокса. Если вы не читали трагедию Шекспира, вы ровным счетом ничего не поймете в спектакле Люка Персеваля. Но если вы с первых минут спектакля попытаетесь соотносить действие постановки с историей, рассказанной Шекспиром, вы запутаетесь. Вот так и придется выбирать между Сциллой и Харибдой. Или Шекспир, или Персеваль.

Впрочем, не надо все уж так буквально понимать. Люк Персеваль сделал большие купюры в трагедии Шекспира, в результате спектакль идет чуть более часа. Кроме этого, в переводе, выполненном с немецкого на русский Мариной Корнеевой, потерялась некая образность языка. Впрочем, можно предположить, что именно такая задача и ставилась перед переводчиком режиссером. Добавил же он к тексту Шекспира фрагменты из пьесы абсурдиста Беккета.

Сценография (ее автор — Аннет Курц, эта работа получила питерскую премию «Золотой софит» в номинации «Лучшая работа художника») лаконична — практически темная сцена, от чего она кажется бездонно глубокой, которую перерезают металлические брусья в стиле хай-тек. Они качаются на лонжах, периодически создавая иллюзию хаоса.

Одна из утрат версии «Макбета» Люка Персеваля — «пузыри земли». «Земля, как и вода, имеет газы, и это пузыри земли», — говорит в одной из сцен Макбет. «Пузыри земли» — это, по Шекспиру, природная стихия, с которой входит в диссонанс испорченная человеческая природа. Отсюда — ведьмочки, толкающие человека на совершение греха. Жаль, что эта тема не нашла отражения в спектакле Персеваля. Но он и вправду о другом.

Первые несколько минут спектакля на сцене тишина, деликатно поддержанная залом. Персонажи выходят неслышно, словно во сне-кошмаре. Первый звук — цокот каблуков. Это появляется леди Макбет (Мария Шульга). Главенствующее положение будущей королевы определено. В принципе, из всех сюжетных линий Люк Персеваль большее внимание уделил именно той, что характеризует леди Макбет и Макбета (Юрий Елагин). Взаимоотношения мужчины и женщины — в этом все же есть жизнь, даже если страсть, как у супругов Макбет, вымучена.

Мир — иллюзорен, короны — из картона

Дальше — тишина



И вот тут снова приходится вспомнить Шекспира. Люк Персеваль поддерживает идею пустоты, которая присутствует во многих произведениях Шекспира. Пусть не прямо, но зачастую косвенно. От фразы Гамлета: «Все это слова», то есть пустой звук, до замершего над картой своего королевства бедняги Лира, который уже предчувствует ту пустоту, начинающую окружать его. Пустота как синоним бессмысленности жизни.

Макбета и его жену действительно окружает пустота, где нет ни сострадания, ни морали. Ее чуть-чуть разбавляют малые ведьмочки с предсказаниями. Мир — иллюзорен, короны — из картона. Крови на руках нет, леди Макбет не надо мучиться и смывать ее. Власть как приходит, так и уходит — убийства в этой истории обыденны. Макбет называет жизнь «ускользающей тенью».

И все же в этой «ускользающей тени» женское начало сильнее мужского. Поэтому в спектакле Персеваля леди Макбет — организатор всех побед, сам Макбет — рефлексирующий и ведомый, безвольный алкоголик, для которого и власть не так уже желанна. Режиссер весьма отстранен от персонажей спектакля, он словно смотрит на них со стороны и препарирует их затухающие чувства и желания.

Рассыпающийся, ускользающий мир невозможно собрать. Даже если исполнится одно из пророчеств — на замок двинется Бирнамский лес. А лес все же тронулся. И вот с катарсисом у многих может быть проблема.



1 / 16 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов